EternalAI מחיר היום

מחיר EternalAI (EAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00183688, עם שינוי של 6.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EAI ל USD הוא $ 0.00183688 לכל EAI.

EternalAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 584,985, עם היצע במחזור של 318.47M EAI. ב‑24 השעות האחרונות, EAI סחר בין $ 0.0017423 (נמוך) ל $ 0.0018393 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.289074, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0012552.

ביצועים לטווח קצר, EAI נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +26.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.07.

EternalAI (EAI) מידע שוק

שווי שוק $ 584.99K$ 584.99K $ 584.99K נפח (24 שעות) $ 9.07$ 9.07 $ 9.07 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M אספקת מחזור 318.47M 318.47M 318.47M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EternalAI הוא $ 584.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.07. ההיצע במחזור של EAI הוא 318.47M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.