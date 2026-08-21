Equilibria Finance מחיר היום

מחיר Equilibria Finance (EQB) בזמן אמת היום הוא $ 0.02496979, עם שינוי של 24.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EQB ל USD הוא $ 0.02496979 לכל EQB.

Equilibria Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,496,935, עם היצע במחזור של 100.00M EQB. ב‑24 השעות האחרונות, EQB סחר בין $ 0.02474491 (נמוך) ל $ 0.03389354 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.18, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01083548.

ביצועים לטווח קצר, EQB נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו -10.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.94K.

Equilibria Finance (EQB) מידע שוק

שווי שוק $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M נפח (24 שעות) $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Equilibria Finance הוא $ 2.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.94K. ההיצע במחזור של EQB הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.