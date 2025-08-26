Elons Gamertag (RANDOM9) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00134296$ 0.00134296 $ 0.00134296 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.42% שינוי מחיר (7D) +5.68% שינוי מחיר (7D) +5.68%

Elons Gamertag (RANDOM9) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RANDOM9 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RANDOM9השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00134296, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RANDOM9 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elons Gamertag (RANDOM9) מידע שוק

שווי שוק $ 42.65K$ 42.65K $ 42.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.65K$ 42.65K $ 42.65K אספקת מחזור 979.81M 979.81M 979.81M אספקה כוללת 979,807,724.9198991 979,807,724.9198991 979,807,724.9198991

שווי השוק הנוכחי של Elons Gamertag הוא $ 42.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RANDOM9 הוא 979.81M, עם היצע כולל של 979807724.9198991. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.65K.