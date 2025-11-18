DRESSdio מחיר היום

מחיר DRESSdio (DRESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01016746, עם שינוי של 15.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRESS ל USD הוא $ 0.01016746 לכל DRESS.

DRESSdio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,596,422, עם היצע במחזור של 352.68M DRESS. ב‑24 השעות האחרונות, DRESS סחר בין $ 0.00881245 (נמוך) ל $ 0.01134758 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.152477, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00858407.

ביצועים לטווח קצר, DRESS נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו -30.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DRESSdio (DRESS) מידע שוק

שווי שוק $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M אספקת מחזור 352.68M 352.68M 352.68M אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DRESSdio הוא $ 3.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRESS הוא 352.68M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.39M.