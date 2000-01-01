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טוקני NFT ואספנות מובילים לפי שווי שוק

טוקנים בלתי ניתנים להחלפה (NFTs) ואספנות דיגיטלית מייצגים נכסים ייחודיים שאינם ניתנים לחלוקה, המאומתים על גבי בלוקצ'יין. תחום זה כולל טוקני שימוש המפעילים שווקי NFT, פלטפורמות אמנות דיגיטלית ואקוסיסטמים של קניין רוחני. טוקנים מקומיים אלו משמשים לעיתים קרובות לממשל, סטייקינג או להקלת עסקאות בתוך כלכלות יוצרים.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Render
Render
RENDER
$ 1.432
+1.06%
+4.16%
+12.35%
$ 740.77M
$ 166.68K
2
FET
FET
FET
$ 0.1492
+1.30%
+14.19%
+11.52%
$ 334.54M
$ 3.58M
3
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1582
-0.45%
+16.78%
+27.11%
$ 281.63M
$ 684.19K
4
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002774
+0.04%
-2.30%
-1.57%
$ 272.77M
$ 207.24B
5
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002495
+2.32%
+11.57%
+21.52%
$ 235.07M
$ 6.41B
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1138
+0.80%
+9.39%
+4.34%
$ 226.00M
$ 1.00M
7
ENS
ENS
ENS
$ 4.805
+1.19%
+13.92%
+17.82%
$ 192.10M
$ 12.70K
8
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9828
+0.12%
+7.72%
+11.33%
$ 169.02M
$ 75.26K
9
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.07152
+0.32%
+7.62%
+10.62%
$ 141.65M
$ 906.31K
10
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01345
+0.30%
+5.49%
+7.01%
$ 139.95M
$ 11.91M
11
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1335
0.00%
+4.56%
+7.52%
$ 133.00M
$ 1.40M
12
$ 0.04513
+1.21%
+10.19%
+13.58%
$ 132.16M
$ 2.29M
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3967
-0.03%
-0.60%
+4.01%
$ 99.30M
$ 230.42K
14
$ 0.1955
+0.41%
+1.29%
-0.35%
$ 90.98M
$ 360.94K
15
Gala
Gala
GALA
$ 0.001668
+0.12%
+18.09%
-0.18%
$ 80.90M
$ 673.86M
16
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0007067
+0.04%
+4.06%
+14.53%
$ 70.17M
$ 127.72M
17
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.097687
+0.53%
+0.08%
+16.29%
$ 62.55M
$ 4.69M
18
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2126
-0.42%
+1.67%
+15.35%
$ 60.82M
$ 282.03K
19
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0002044
+0.05%
+7.02%
+7.30%
$ 57.70M
$ 307.97M
20
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.007291
-1.58%
+14.79%
+39.41%
$ 55.19M
$ 63.32M
21
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02638
+0.46%
+4.47%
+8.05%
$ 51.69M
$ 2.47M
22
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02984
+1.87%
+4.36%
-2.09%
$ 49.93M
$ 2.00M
23
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.03063
-0.07%
+5.20%
+0.63%
$ 42.80M
$ 1.92M
24
XYO
XYO
XYO
$ 0.00313
+0.33%
+1.65%
+1.99%
$ 42.51M
$ 18.33M
25
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05485
+0.28%
+8.52%
+14.60%
$ 42.00M
$ 1.24M
26
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01467
-0.41%
+4.73%
+11.54%
$ 41.19M
$ 3.90M
27
ME
ME
ME
$ 0.06592
+0.69%
+8.46%
+1.00%
$ 35.41M
$ 965.53K
28
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.008016
+0.91%
+5.37%
+7.42%
$ 33.95M
$ 7.06M
29
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005222
+0.89%
+7.27%
+8.14%
$ 33.16M
$ 184.37M
30
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06756
+0.58%
+6.01%
+11.08%
$ 30.69M
$ 849.62K
31
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009899
+0.08%
0.00%
-0.68%
$ 29.61M
$ 126.22M
32
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01327
-0.23%
+0.46%
-32.84%
$ 29.20M
$ 21.92M
33
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.25113
+0.51%
+31.09%
-8.13%
$ 25.43M
$ 5.85M
34
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2553
-0.16%
-0.39%
-5.03%
$ 25.37M
$ 92.24K
35
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005633
-1.57%
+10.52%
+16.26%
$ 25.18M
$ 30.22M
36
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.0024
+0.21%
+1.70%
+2.35%
$ 23.93M
$ 23.14M
37
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.247
+0.53%
+5.20%
+7.44%
$ 23.75M
$ 18.19K
38
BORA
BORA
BORA
$ 0.02045488
+1.55%
+0.07%
+7.29%
$ 23.58M
$ 689.37K
39
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07512
-0.19%
-1.79%
-8.98%
$ 22.80M
$ 913.31K
40
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3268
+0.56%
+6.88%
+9.04%
$ 22.77M
$ 191.66K
41
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.000592
-0.02%
+5.08%
+12.52%
$ 21.49M
$ 95.14M
42
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02171042
+2.04%
+0.08%
-1.94%
$ 21.40M
$ 1.94M
43
GMT
GMT
GMT
$ 0.00674882
-0.05%
+0.06%
+7.37%
$ 21.02M
$ 10.53M
44
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.02156
+0.86%
+4.23%
+3.66%
$ 20.19M
$ 3.28M
45
CARV
CARV
CARV
$ 0.03254
+0.06%
+5.26%
+7.23%
$ 19.90M
$ 1.79M
46
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.12563
-5.75%
-14.12%
-77.77%
$ 18.93M
$ 19.44M
47
WAX
WAX
WAXP
$ 0.004043
+0.30%
+5.92%
+10.04%
$ 18.62M
$ 14.75M
48
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10061
-0.03%
-0.98%
-0.96%
$ 18.28M
$ 1.50M
49
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01259749
+0.25%
+0.05%
+6.05%
$ 18.26M
$ 2.58M
50
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.005316
+1.01%
+6.06%
+15.39%
$ 18.01M
$ 11.87M

שאלות נפוצות

מהו טוקן בלתי ניתן להחלפה (NFT) במרחב הנכסים הדיגיטליים?
טוקן בלתי ניתן להחלפה (NFT) הוא נכס דיגיטלי ייחודי ובלתי ניתן לחלוקה המאומת על גבי בלוקצ'יין. בניגוד ל-Bitcoin, שבו כל מטבע זהה, לכל NFT יש חתימה קריפטוגרפית ייחודית המייצגת בעלות ייחודית על פריטים דיגיטליים או פיזיים.
כיצד טוקנים של שווקי NFT שואבים את הערך הפונדמנטלי שלהם?
טוקנים של שווקי NFT שואבים את ערכם בכך שהם משמשים כמטבע העיקרי למסחר באמנות דיגיטלית, מעניקים זכויות ממשל לבעלי הטוקנים ומספקים הנחות בעמלות מסחר בתוך פלטפורמת NFT.
מה ההבדל בין מטבעות קריפטו ניתנים להחלפה לבין פריטי אספנות NFT?
מטבעות קריפטו ניתנים להחלפה (כמו ETH או USDT) הם ברי החלפה הדדית ובעלי אותו ערך בדיוק. פריטי אספנות NFT הם נכסים דיגיטליים ייחודיים שבהם לכל פריט יש נדירות, אסתטיקה ושווי שוק שונים.
מדוע חוזים חכמים חיוניים ליצירת אמנות דיגיטלית מסוג NFT?
חוזים חכמים מאוטומטים את תהליך ההטבעה, מתעדים באופן בלתי הפיך את מקור הבעלות (היסטוריית הבעלות), וניתנים לתכנות כך שיחלקו אוטומטית תמלוגים ליוצר NFT המקורי בכל מכירה בשוק המשני.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום NFT יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.