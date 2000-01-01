טוקנים בלתי ניתנים להחלפה (NFTs) ואספנות דיגיטלית מייצגים נכסים ייחודיים שאינם ניתנים לחלוקה, המאומתים על גבי בלוקצ'יין. תחום זה כולל טוקני שימוש המפעילים שווקי NFT, פלטפורמות אמנות דיגיטלית ואקוסיסטמים של קניין רוחני. טוקנים מקומיים אלו משמשים לעיתים קרובות לממשל, סטייקינג או להקלת עסקאות בתוך כלכלות יוצרים.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום NFT יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.