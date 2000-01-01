טוקני NFT ואספנות מובילים לפי שווי שוק

טוקנים בלתי ניתנים להחלפה (NFTs) ואספנות דיגיטלית מייצגים נכסים ייחודיים שאינם ניתנים לחלוקה, המאומתים על גבי בלוקצ'יין. תחום זה כולל טוקני שימוש המפעילים שווקי NFT, פלטפורמות אמנות דיגיטלית ואקוסיסטמים של קניין רוחני. טוקנים מקומיים אלו משמשים לעיתים קרובות לממשל, סטייקינג או להקלת עסקאות בתוך כלכלות יוצרים.