Doland Tremp מחיר היום

מחיר Doland Tremp (TREMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00382467, עם שינוי של 8.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TREMP ל USD הוא $ 0.00382467 לכל TREMP.

Doland Tremp כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 382,283, עם היצע במחזור של 99.95M TREMP. ב‑24 השעות האחרונות, TREMP סחר בין $ 0.00350768 (נמוך) ל $ 0.0038089 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.51, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00269748.

ביצועים לטווח קצר, TREMP נע ב +2.65% בשעה האחרונה ו +24.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.16K.

Doland Tremp (TREMP) מידע שוק

שווי שוק $ 382.28K$ 382.28K $ 382.28K נפח (24 שעות) $ 3.16K$ 3.16K $ 3.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 382.28K$ 382.28K $ 382.28K אספקת מחזור 99.95M 99.95M 99.95M אספקה כוללת 99,951,773.0193778 99,951,773.0193778 99,951,773.0193778

שווי השוק הנוכחי של Doland Tremp הוא $ 382.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.16K. ההיצע במחזור של TREMP הוא 99.95M, עם היצע כולל של 99951773.0193778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 382.28K.