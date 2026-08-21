Dogelana מחיר היום

מחיר Dogelana (DGLN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DGLN ל USD הוא $ 0 לכל DGLN.

Dogelana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 58,556, עם היצע במחזור של 15.00B DGLN. ב‑24 השעות האחרונות, DGLN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DGLN נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +4.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dogelana (DGLN) מידע שוק

שווי שוק $ 58.56K$ 58.56K $ 58.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.56K$ 58.56K $ 58.56K אספקת מחזור 15.00B 15.00B 15.00B אספקה כוללת 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dogelana הוא $ 58.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGLN הוא 15.00B, עם היצע כולל של 15000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.56K.