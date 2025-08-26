עוד על DDBAM

Didi Bam Bam סֵמֶל

Didi Bam Bam מחיר (DDBAM)

לא רשום

1 DDBAM ל USDמחיר חי:

$0.095047
$0.095047
-9.10%1D
USD
Didi Bam Bam (DDBAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:19:37 (UTC+8)

Didi Bam Bam (DDBAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.14%

-9.13%

+11.30%

+11.30%

Didi Bam Bam (DDBAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.095082. במהלך 24 השעות האחרונות, DDBAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.094805 לבין שיא של $ 0.105179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DDBAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.596253, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.062681.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DDBAM השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -9.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Didi Bam Bam (DDBAM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Didi Bam Bam הוא $ 2.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DDBAM הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00M.

Didi Bam Bam (DDBAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Didi Bam Bamל USDהיה $ -0.00955929512876017.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDidi Bam Bam ל USDהיה . $ +0.0071371591.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDidi Bam Bam ל USDהיה $ +0.0187347290.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Didi Bam Bamל USDהיה $ -0.00367868917403637.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00955929512876017-9.13%
30 ימים$ +0.0071371591+7.51%
60 ימים$ +0.0187347290+19.70%
90 ימים$ -0.00367868917403637-3.72%

מה זהDidi Bam Bam (DDBAM)

Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Didi Bam Bam (DDBAM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Didi Bam Bamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Didi Bam Bam (DDBAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Didi Bam Bam (DDBAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Didi Bam Bam.

בדוק את Didi Bam Bam תחזית המחיר עכשיו‏!

DDBAM למטבעות מקומיים

Didi Bam Bam (DDBAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Didi Bam Bam (DDBAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DDBAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Didi Bam Bam (DDBAM)

כמה שווה Didi Bam Bam (DDBAM) היום?
החי DDBAMהמחיר ב USD הוא 0.095082 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DDBAM ל USD?
המחיר הנוכחי של DDBAM ל USD הוא $ 0.095082. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Didi Bam Bam?
שווי השוק של DDBAM הוא $ 2.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DDBAM?
ההיצע במחזור של DDBAM הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DDBAM?
‏‏DDBAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.596253 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DDBAM?
DDBAM ‏‏רשם מחירATL של 0.062681 USD.
מהו נפח המסחר של DDBAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DDBAM הוא -- USD.
האם DDBAM יעלה השנה?
DDBAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DDBAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:19:37 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.