Didi Bam Bam (DDBAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.094805 גבוה 24 שעות $ 0.105179 שיא כל הזמנים $ 0.596253 המחיר הנמוך ביותר $ 0.062681 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -9.13% שינוי מחיר (7D) +11.30%

Didi Bam Bam (DDBAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.095082. במהלך 24 השעות האחרונות, DDBAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.094805 לבין שיא של $ 0.105179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DDBAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.596253, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.062681.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DDBAM השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -9.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Didi Bam Bam (DDBAM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.00M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.00M אספקת מחזור 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Didi Bam Bam הוא $ 2.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DDBAM הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00M.