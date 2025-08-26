עוד על DBX

dexie bucks מחיר (DBX)

לא רשום

1 DBX ל USD מחיר חי:

$0.069959
$0.069959$0.069959
-9.70% 1D
USD
dexie bucks (DBX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:47:18 (UTC+8)

dexie bucks (DBX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.069753
$ 0.069753$ 0.069753
24 שעות נמוך
$ 0.078251
$ 0.078251$ 0.078251
גבוה 24 שעות

$ 0.069753
$ 0.069753$ 0.069753

$ 0.078251
$ 0.078251$ 0.078251

$ 0.24144
$ 0.24144$ 0.24144

$ 0.02865464
$ 0.02865464$ 0.02865464

-3.12%

-9.77%

-1.02%

-1.02%

dexie bucks (DBX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.069959. במהלך 24 השעות האחרונות, DBX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.069753 לבין שיא של $ 0.078251, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DBXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24144, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02865464.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DBX השתנה ב -3.12% במהלך השעה האחרונה, -9.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dexie bucks (DBX) מידע שוק

$ 706.24K
$ 706.24K$ 706.24K

--
----

$ 7.00M
$ 7.00M$ 7.00M

10.09M
10.09M 10.09M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של dexie bucks הוא $ 706.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DBX הוא 10.09M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.00M.

dexie bucks (DBX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של dexie bucksל USDהיה $ -0.0075767055231616.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdexie bucks ל USDהיה . $ +0.0182037235.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdexie bucks ל USDהיה $ +0.0349247640.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של dexie bucksל USDהיה $ +0.01088974047711365.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0075767055231616-9.77%
30 ימים$ +0.0182037235+26.02%
60 ימים$ +0.0349247640+49.92%
90 ימים$ +0.01088974047711365+18.44%

מה זהdexie bucks (DBX)

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

dexie bucks (DBX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

dexie bucksתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה dexie bucks (DBX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות dexie bucks (DBX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור dexie bucks.

בדוק את dexie bucks תחזית המחיר עכשיו‏!

DBX למטבעות מקומיים

dexie bucks (DBX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של dexie bucks (DBX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DBX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על dexie bucks (DBX)

כמה שווה dexie bucks (DBX) היום?
החי DBXהמחיר ב USD הוא 0.069959 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DBX ל USD?
המחיר הנוכחי של DBX ל USD הוא $ 0.069959. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של dexie bucks?
שווי השוק של DBX הוא $ 706.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DBX?
ההיצע במחזור של DBX הוא 10.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DBX?
‏‏DBX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.24144 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DBX?
DBX ‏‏רשם מחירATL של 0.02865464 USD.
מהו נפח המסחר של DBX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DBX הוא -- USD.
האם DBX יעלה השנה?
DBX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DBX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:47:18 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.