dexie bucks (DBX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.069753 גבוה 24 שעות $ 0.078251 שיא כל הזמנים $ 0.24144 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02865464 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.12% שינוי מחיר (1D) -9.77% שינוי מחיר (7D) -1.02%

dexie bucks (DBX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.069959. במהלך 24 השעות האחרונות, DBX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.069753 לבין שיא של $ 0.078251, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DBXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24144, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02865464.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DBX השתנה ב -3.12% במהלך השעה האחרונה, -9.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dexie bucks (DBX) מידע שוק

שווי שוק $ 706.24K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.00M אספקת מחזור 10.09M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של dexie bucks הוא $ 706.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DBX הוא 10.09M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.00M.