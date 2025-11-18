Degen Hours מחיר היום

מחיר Degen Hours (SLEEP) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLEEP ל USD הוא -- לכל SLEEP.

Degen Hours כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,638, עם היצע במחזור של 10.00B SLEEP. ב‑24 השעות האחרונות, SLEEP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SLEEP נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו -16.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Degen Hours (SLEEP) מידע שוק

שווי שוק $ 45.64K$ 45.64K $ 45.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.64K$ 45.64K $ 45.64K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Degen Hours הוא $ 45.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLEEP הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.64K.