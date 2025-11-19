Degen Hours (SLEEP) תחזית מחיר (USD)

קבל Degen Hours תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SLEEP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Degen Hours
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Degen Hours חיזוי מחיר
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 03:08:52 (UTC+8)

Degen Hours תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Degen Hours (SLEEP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Degen Hours ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000004 בשנת 2025.

Degen Hours (SLEEP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Degen Hours ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000004 בשנת 2026.

Degen Hours (SLEEP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SLEEP הוא $ 0.000005 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Degen Hours (SLEEP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SLEEP הוא $ 0.000005 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Degen Hours (SLEEP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SLEEP הוא $ 0.000005 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Degen Hours (SLEEP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SLEEP הוא $ 0.000005 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Degen Hours (SLEEP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Degen Hours עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000009.

Degen Hours (SLEEP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Degen Hours עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000015.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.000004
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000004
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000005
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000005
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000005
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000005
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000006
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000006
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.000006
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000007
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000007
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000007
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000008
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000008
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000009
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000009
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Degen Hours תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.000004
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.000004
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.000004
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.000004
    0.41%
Degen Hours (SLEEP) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורSLEEPב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.000004. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Degen Hours (SLEEP) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSLEEP , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000004. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Degen Hours (SLEEP) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSLEEP , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000004. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Degen Hours (SLEEP) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSLEEP הוא $0.000004. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Degen Hours

--

$ 46.49K
$ 46.49K$ 46.49K

10.00B
10.00B 10.00B

--

המחיר SLEEP העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, SLEEP יש כמות במעגל של 10.00B ושווי שוק כולל של $ 46.49K.

Degen Hours מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDegen Hoursדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDegen Hours הוא 0.000004USD. היצע במחזור של Degen Hours(SLEEP) הוא10.00B SLEEP , מה שמעניק לו שווי שוק של $46,490.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    1.33%
    $ 0
    $ 0.000004
    $ 0.000004
  • 7 ימים
    -16.09%
    $ -0.000000
    $ 0.000007
    $ 0.000004
  • 30 ימים
    -34.97%
    $ -0.000001
    $ 0.000007
    $ 0.000004
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Degen Hours הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת1.33% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Degen Hours נסחר בשיא של $0.000007 ושפל של $0.000004. נרשם שינוי במחיר של-16.09%. מגמה אחרונה זו מציגה אתSLEEP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Degen Hours חווה -34.97%שינוי, המשקף בערך $-0.000001 לערכו. זה מצביע על כך ש SLEEP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Degen Hours (SLEEP) מודול חיזוי מחיר עובד?

Degen Hours מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SLEEPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDegen Hours לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SLEEP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Degen Hours. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSLEEP .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSLEEP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Degen Hours.

מדוע SLEEP חיזוי מחירים חשוב?

SLEEP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.