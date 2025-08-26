Deebo the Bear (DEEBO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00315889$ 0.00315889 $ 0.00315889 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.97% שינוי מחיר (1D) -8.61% שינוי מחיר (7D) -1.02% שינוי מחיר (7D) -1.02%

Deebo the Bear (DEEBO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEEBO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEEBOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00315889, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEEBO השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -8.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deebo the Bear (DEEBO) מידע שוק

שווי שוק $ 61.15K$ 61.15K $ 61.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.15K$ 61.15K $ 61.15K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,969,860.0 999,969,860.0 999,969,860.0

שווי השוק הנוכחי של Deebo the Bear הוא $ 61.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEEBO הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969860.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.15K.