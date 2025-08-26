Crash On Base (CRASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00232051 $ 0.00232051 $ 0.00232051 24 שעות נמוך $ 0.00254176 $ 0.00254176 $ 0.00254176 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00232051$ 0.00232051 $ 0.00232051 גבוה 24 שעות $ 0.00254176$ 0.00254176 $ 0.00254176 שיא כל הזמנים $ 0.03898669$ 0.03898669 $ 0.03898669 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -7.82% שינוי מחיר (7D) -5.13% שינוי מחיר (7D) -5.13%

Crash On Base (CRASH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00234294. במהלך 24 השעות האחרונות, CRASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00232051 לבין שיא של $ 0.00254176, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03898669, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRASH השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -7.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crash On Base (CRASH) מידע שוק

שווי שוק $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M אספקת מחזור 956.31M 956.31M 956.31M אספקה כוללת 956,313,165.6720687 956,313,165.6720687 956,313,165.6720687

שווי השוק הנוכחי של Crash On Base הוא $ 2.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRASH הוא 956.31M, עם היצע כולל של 956313165.6720687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.24M.