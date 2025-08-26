עוד על CRASH

CRASH מידע על מחיר

CRASH אתר רשמי

CRASH טוקניומיקה

CRASH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Crash On Base סֵמֶל

Crash On Base מחיר (CRASH)

לא רשום

1 CRASH ל USDמחיר חי:

$0.00234294
$0.00234294$0.00234294
-7.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Crash On Base (CRASH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:16:49 (UTC+8)

Crash On Base (CRASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00232051
$ 0.00232051$ 0.00232051
24 שעות נמוך
$ 0.00254176
$ 0.00254176$ 0.00254176
גבוה 24 שעות

$ 0.00232051
$ 0.00232051$ 0.00232051

$ 0.00254176
$ 0.00254176$ 0.00254176

$ 0.03898669
$ 0.03898669$ 0.03898669

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-7.82%

-5.13%

-5.13%

Crash On Base (CRASH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00234294. במהלך 24 השעות האחרונות, CRASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00232051 לבין שיא של $ 0.00254176, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03898669, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRASH השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -7.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crash On Base (CRASH) מידע שוק

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

--
----

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

956.31M
956.31M 956.31M

956,313,165.6720687
956,313,165.6720687 956,313,165.6720687

שווי השוק הנוכחי של Crash On Base הוא $ 2.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRASH הוא 956.31M, עם היצע כולל של 956313165.6720687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.24M.

Crash On Base (CRASH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Crash On Baseל USDהיה $ -0.000198820606880785.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrash On Base ל USDהיה . $ -0.0007084671.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrash On Base ל USDהיה $ +0.0004653744.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crash On Baseל USDהיה $ +0.000097807118508728.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000198820606880785-7.82%
30 ימים$ -0.0007084671-30.23%
60 ימים$ +0.0004653744+19.86%
90 ימים$ +0.000097807118508728+4.36%

מה זהCrash On Base (CRASH)

Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Crash On Base (CRASH) משאב

האתר הרשמי

Crash On Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crash On Base (CRASH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crash On Base (CRASH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crash On Base.

בדוק את Crash On Base תחזית המחיר עכשיו‏!

CRASH למטבעות מקומיים

Crash On Base (CRASH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crash On Base (CRASH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRASH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Crash On Base (CRASH)

כמה שווה Crash On Base (CRASH) היום?
החי CRASHהמחיר ב USD הוא 0.00234294 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRASH ל USD?
המחיר הנוכחי של CRASH ל USD הוא $ 0.00234294. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crash On Base?
שווי השוק של CRASH הוא $ 2.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRASH?
ההיצע במחזור של CRASH הוא 956.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRASH?
‏‏CRASH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03898669 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRASH?
CRASH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CRASH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRASH הוא -- USD.
האם CRASH יעלה השנה?
CRASH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRASH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:16:49 (UTC+8)

Crash On Base (CRASH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.