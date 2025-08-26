Connect Financial (CNFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.073051 $ 0.073051 $ 0.073051 24 שעות נמוך $ 0.077805 $ 0.077805 $ 0.077805 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.073051$ 0.073051 $ 0.073051 גבוה 24 שעות $ 0.077805$ 0.077805 $ 0.077805 שיא כל הזמנים $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00250744$ 0.00250744 $ 0.00250744 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -5.60% שינוי מחיר (7D) -7.37% שינוי מחיר (7D) -7.37%

Connect Financial (CNFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.073233. במהלך 24 השעות האחרונות, CNFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.073051 לבין שיא של $ 0.077805, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00250744.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNFI השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -5.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Connect Financial (CNFI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M אספקת מחזור 25.00M 25.00M 25.00M אספקה כוללת 108,500,000.0 108,500,000.0 108,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Connect Financial הוא $ 1.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CNFI הוא 25.00M, עם היצע כולל של 108500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.95M.