מחיר Comcast xStock (CMCSAX) בזמן אמת היום הוא $ 27.37, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CMCSAX ל USD הוא $ 27.37 לכל CMCSAX.

Comcast xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 178,920, עם היצע במחזור של 6.57K CMCSAX. ב‑24 השעות האחרונות, CMCSAX סחר בין $ 27.16 (נמוך) ל $ 27.56 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 34.79, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 25.94.

ביצועים לטווח קצר, CMCSAX נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו +0.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Comcast xStock (CMCSAX) מידע שוק

שווי שוק $ 178.92K$ 178.92K $ 178.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M אספקת מחזור 6.57K 6.57K 6.57K אספקה כוללת 60,092.05789806494 60,092.05789806494 60,092.05789806494

שווי השוק הנוכחי של Comcast xStock הוא $ 178.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CMCSAX הוא 6.57K, עם היצע כולל של 60092.05789806494. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.64M.