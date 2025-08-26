Coinye West (COINYE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04538102$ 0.04538102 $ 0.04538102 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.46% שינוי מחיר (1D) -6.80% שינוי מחיר (7D) +7.26% שינוי מחיר (7D) +7.26%

Coinye West (COINYE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COINYE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COINYEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04538102, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COINYE השתנה ב +1.46% במהלך השעה האחרונה, -6.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinye West (COINYE) מידע שוק

שווי שוק $ 484.05K$ 484.05K $ 484.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 550.34K$ 550.34K $ 550.34K אספקת מחזור 879.55M 879.55M 879.55M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Coinye West הוא $ 484.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COINYE הוא 879.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 550.34K.