Coinye West סֵמֶל

Coinye West מחיר (COINYE)

1 COINYE ל USDמחיר חי:

$0.00055295
$0.00055295$0.00055295
-6.80%1D
USD
Coinye West (COINYE) טבלת מחירים חיה
Coinye West (COINYE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04538102
$ 0.04538102$ 0.04538102

$ 0
$ 0$ 0

+1.46%

-6.80%

+7.26%

+7.26%

Coinye West (COINYE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COINYE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COINYEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04538102, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COINYE השתנה ב +1.46% במהלך השעה האחרונה, -6.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinye West (COINYE) מידע שוק

$ 484.05K
$ 484.05K$ 484.05K

--
----

$ 550.34K
$ 550.34K$ 550.34K

879.55M
879.55M 879.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Coinye West הוא $ 484.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COINYE הוא 879.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 550.34K.

Coinye West (COINYE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Coinye Westל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinye West ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinye West ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coinye Westל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.80%
30 ימים$ 0+2.59%
60 ימים$ 0+49.55%
90 ימים$ 0--

מה זהCoinye West (COINYE)

Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.

Coinye West (COINYE) משאב

האתר הרשמי

Coinye Westתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coinye West (COINYE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coinye West (COINYE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coinye West.

בדוק את Coinye West תחזית המחיר עכשיו‏!

COINYE למטבעות מקומיים

Coinye West (COINYE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coinye West (COINYE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COINYE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Coinye West (COINYE)

כמה שווה Coinye West (COINYE) היום?
החי COINYEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COINYE ל USD?
המחיר הנוכחי של COINYE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coinye West?
שווי השוק של COINYE הוא $ 484.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COINYE?
ההיצע במחזור של COINYE הוא 879.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COINYE?
‏‏COINYE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04538102 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COINYE?
COINYE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של COINYE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COINYE הוא -- USD.
האם COINYE יעלה השנה?
COINYE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COINYE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
