Coinbase Wrapped LTC מחיר היום

מחיר Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) בזמן אמת היום הוא $ 49.16, עם שינוי של 4.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CBLTC ל USD הוא $ 49.16 לכל CBLTC.

Coinbase Wrapped LTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,002,643, עם היצע במחזור של 81.42K CBLTC. ב‑24 השעות האחרונות, CBLTC סחר בין $ 46.94 (נמוך) ל $ 49.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 135.04, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 30.22.

ביצועים לטווח קצר, CBLTC נע ב +1.24% בשעה האחרונה ו +9.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 154.14K.

Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) מידע שוק

שווי שוק $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M נפח (24 שעות) $ 154.14K$ 154.14K $ 154.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M אספקת מחזור 81.42K 81.42K 81.42K אספקה כוללת 81,415.67108149 81,415.67108149 81,415.67108149

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Wrapped LTC הוא $ 4.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 154.14K. ההיצע במחזור של CBLTC הוא 81.42K, עם היצע כולל של 81415.67108149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.00M.