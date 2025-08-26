Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 110,072 $ 110,072 $ 110,072 24 שעות נמוך $ 113,637 $ 113,637 $ 113,637 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 110,072$ 110,072 $ 110,072 גבוה 24 שעות $ 113,637$ 113,637 $ 113,637 שיא כל הזמנים $ 123,939$ 123,939 $ 123,939 המחיר הנמוך ביותר $ 57,439$ 57,439 $ 57,439 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.09% שינוי מחיר (1D) -2.52% שינוי מחיר (7D) -5.56% שינוי מחיר (7D) -5.56%

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,939. במהלך 24 השעות האחרונות, CBBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 110,072 לבין שיא של $ 113,637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 57,439.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBBTC השתנה ב -1.09% במהלך השעה האחרונה, -2.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 5.94B$ 5.94B $ 5.94B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.95B$ 5.95B $ 5.95B אספקת מחזור 54.05K 54.05K 54.05K אספקה כוללת 54,078.42289503 54,078.42289503 54,078.42289503

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Wrapped BTC הוא $ 5.94B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBBTC הוא 54.05K, עם היצע כולל של 54078.42289503. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.95B.