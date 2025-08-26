עוד על CBBTC

CBBTC מידע על מחיר

CBBTC מסמך לבן

CBBTC אתר רשמי

CBBTC טוקניומיקה

CBBTC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Coinbase Wrapped BTC סֵמֶל

Coinbase Wrapped BTC מחיר (CBBTC)

לא רשום

1 CBBTC ל USDמחיר חי:

$110,072
$110,072$110,072
-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:43:27 (UTC+8)

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 110,072
$ 110,072$ 110,072
24 שעות נמוך
$ 113,637
$ 113,637$ 113,637
גבוה 24 שעות

$ 110,072
$ 110,072$ 110,072

$ 113,637
$ 113,637$ 113,637

$ 123,939
$ 123,939$ 123,939

$ 57,439
$ 57,439$ 57,439

-1.09%

-2.52%

-5.56%

-5.56%

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,939. במהלך 24 השעות האחרונות, CBBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 110,072 לבין שיא של $ 113,637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 57,439.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBBTC השתנה ב -1.09% במהלך השעה האחרונה, -2.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) מידע שוק

$ 5.94B
$ 5.94B$ 5.94B

--
----

$ 5.95B
$ 5.95B$ 5.95B

54.05K
54.05K 54.05K

54,078.42289503
54,078.42289503 54,078.42289503

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Wrapped BTC הוא $ 5.94B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBBTC הוא 54.05K, עם היצע כולל של 54078.42289503. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.95B.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Coinbase Wrapped BTCל USDהיה $ -2,846.3392089769.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinbase Wrapped BTC ל USDהיה . $ -7,654.0081495000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinbase Wrapped BTC ל USDהיה $ +2,599.1778380000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coinbase Wrapped BTCל USDהיה $ +382.98488520666.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,846.3392089769-2.52%
30 ימים$ -7,654.0081495000-6.96%
60 ימים$ +2,599.1778380000+2.36%
90 ימים$ +382.98488520666+0.35%

מה זהCoinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Coinbase Wrapped BTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coinbase Wrapped BTC.

בדוק את Coinbase Wrapped BTC תחזית המחיר עכשיו‏!

CBBTC למטבעות מקומיים

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CBBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

כמה שווה Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) היום?
החי CBBTCהמחיר ב USD הוא 109,939 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CBBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של CBBTC ל USD הוא $ 109,939. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coinbase Wrapped BTC?
שווי השוק של CBBTC הוא $ 5.94B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CBBTC?
ההיצע במחזור של CBBTC הוא 54.05K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CBBTC?
‏‏CBBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 123,939 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CBBTC?
CBBTC ‏‏רשם מחירATL של 57,439 USD.
מהו נפח המסחר של CBBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CBBTC הוא -- USD.
האם CBBTC יעלה השנה?
CBBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CBBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:43:27 (UTC+8)

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.