Clanker Index מחיר היום

מחיר Clanker Index (CLX) בזמן אמת היום הוא $ 1.42, עם שינוי של 8.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLX ל USD הוא $ 1.42 לכל CLX.

Clanker Index כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 261,614, עם היצע במחזור של 183.81K CLX. ב‑24 השעות האחרונות, CLX סחר בין $ 1.38 (נמוך) ל $ 1.66 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.788604.

ביצועים לטווח קצר, CLX נע ב +0.76% בשעה האחרונה ו -24.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Clanker Index (CLX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Clanker Index הוא $ 261.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLX הוא 183.81K, עם היצע כולל של 183809.7848844479. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 261.61K.