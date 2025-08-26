עוד על CHOW

CHOW CHOW סֵמֶל

CHOW CHOW מחיר (CHOW)

לא רשום

1 CHOW ל USDמחיר חי:

$0.000000095313
$0.000000095313$0.000000095313
-4.10%1D
mexc
USD
CHOW CHOW (CHOW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:48:20 (UTC+8)

CHOW CHOW (CHOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-4.18%

-6.37%

-6.37%

CHOW CHOW (CHOW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHOW השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -4.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHOW CHOW (CHOW) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.07
$ 3.07$ 3.07

$ 74.24K
$ 74.24K$ 74.24K

0.00
0.00 0.00

777,742,077,778.0
777,742,077,778.0 777,742,077,778.0

שווי השוק הנוכחי של CHOW CHOW הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.07. ההיצע במחזור של CHOW הוא 0.00, עם היצע כולל של 777742077778.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.24K.

CHOW CHOW (CHOW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CHOW CHOWל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHOW CHOW ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHOW CHOW ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CHOW CHOWל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.18%
30 ימים$ 0-33.18%
60 ימים$ 0+6.53%
90 ימים$ 0--

מה זהCHOW CHOW (CHOW)

$CHOW is a community-centered cryptocurrency project that embodies the essence of the Chow Chow dog breed, a symbol of strength, loyalty, and unity. Inspired by these virtues, the project is designed to reconquer the decentralization and freedom that have been compromised in the crypto market. Built on the Ethereum blockchain, $CHOW aims to leverage the power of community participation to drive its mission. Every holder of $CHOW, referred to as a member of the #CHOWARMY, is integral to the project's success. It's a system that transcends token ownership and encourages active contribution through content creation, community interaction, and promotion. At the heart of this endeavor is King Chow Zhou, the visionary leading the community towards the true spirit of cryptocurrency. However, he is not a figure standing above but among the community, committed to dedicating his time and energy to the growth and success of $CHOW. $CHOW looks forward to further developing its platform, expanding its community, and introducing more collaborations, all while preserving its core values of freedom, equality, and unity. The project also advocates for the sharing of knowledge and support among its community members, thereby facilitating an environment conducive to progress and innovation. The $CHOW token represents much more than a digital asset; it is a testament to participation in a community striving for market decentralization and the universal accessibility of cryptocurrency. Token holders can engage in a range of activities, promote $CHOW, forge connections, and potentially partner with influencers and exchanges. The ultimate goal of $CHOW is not only to succeed as a cryptocurrency but also to spark a movement that embodies the resilient spirit of the Chow Chow.

CHOW CHOW (CHOW) משאב

האתר הרשמי

CHOW CHOWתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CHOW CHOW (CHOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CHOW CHOW (CHOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CHOW CHOW.

בדוק את CHOW CHOW תחזית המחיר עכשיו‏!

CHOW למטבעות מקומיים

CHOW CHOW (CHOW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CHOW CHOW (CHOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CHOW CHOW (CHOW)

כמה שווה CHOW CHOW (CHOW) היום?
החי CHOWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHOW ל USD?
המחיר הנוכחי של CHOW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CHOW CHOW?
שווי השוק של CHOW הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHOW?
ההיצע במחזור של CHOW הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHOW?
‏‏CHOW השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHOW?
CHOW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHOW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHOW הוא $ 3.07 USD.
האם CHOW יעלה השנה?
CHOW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHOW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:48:20 (UTC+8)

