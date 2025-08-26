CHOW CHOW (CHOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -4.18% שינוי מחיר (7D) -6.37% שינוי מחיר (7D) -6.37%

CHOW CHOW (CHOW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHOW השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -4.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHOW CHOW (CHOW) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 3.07$ 3.07 $ 3.07 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.24K$ 74.24K $ 74.24K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 777,742,077,778.0 777,742,077,778.0 777,742,077,778.0

שווי השוק הנוכחי של CHOW CHOW הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.07. ההיצע במחזור של CHOW הוא 0.00, עם היצע כולל של 777742077778.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.24K.