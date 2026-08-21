Chill House מחיר היום

מחיר Chill House (CHILLHOUSE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00290612, עם שינוי של 5.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHILLHOUSE ל USD הוא $ 0.00290612 לכל CHILLHOUSE.

Chill House כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,902,230, עם היצע במחזור של 998.58M CHILLHOUSE. ב‑24 השעות האחרונות, CHILLHOUSE סחר בין $ 0.00267158 (נמוך) ל $ 0.00302719 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02919086, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHILLHOUSE נע ב -3.47% בשעה האחרונה ו +27.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 386.74K.

Chill House (CHILLHOUSE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M נפח (24 שעות) $ 386.74K$ 386.74K $ 386.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M אספקת מחזור 998.58M 998.58M 998.58M אספקה כוללת 998,578,307.917069 998,578,307.917069 998,578,307.917069

שווי השוק הנוכחי של Chill House הוא $ 2.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 386.74K. ההיצע במחזור של CHILLHOUSE הוא 998.58M, עם היצע כולל של 998578307.917069. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.90M.