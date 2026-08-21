Chateau USD מחיר היום

מחיר Chateau USD (CHUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999474, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHUSD ל USD הוא $ 0.999474 לכל CHUSD.

Chateau USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,230,484, עם היצע במחזור של 1.23M CHUSD. ב‑24 השעות האחרונות, CHUSD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.045, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.986828.

ביצועים לטווח קצר, CHUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 999.68.

Chateau USD (CHUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M נפח (24 שעות) $ 999.68$ 999.68 $ 999.68 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M אספקת מחזור 1.23M 1.23M 1.23M אספקה כוללת 1,225,254.136150956 1,225,254.136150956 1,225,254.136150956

שווי השוק הנוכחי של Chateau USD הוא $ 1.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 999.68. ההיצע במחזור של CHUSD הוא 1.23M, עם היצע כולל של 1225254.136150956. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.