Charred Treasures מחיר היום

מחיר Charred Treasures (CHARRED) בזמן אמת היום הוא $ 0.822052, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHARRED ל USD הוא $ 0.822052 לכל CHARRED.

Charred Treasures כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,315,283, עם היצע במחזור של 1.60M CHARRED. ב‑24 השעות האחרונות, CHARRED סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.96, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.368929.

ביצועים לטווח קצר, CHARRED נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.70.

Charred Treasures (CHARRED) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M נפח (24 שעות) $ 32.70$ 32.70 $ 32.70 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M אספקת מחזור 1.60M 1.60M 1.60M אספקה כוללת 1,600,000.0 1,600,000.0 1,600,000.0

שווי השוק הנוכחי של Charred Treasures הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.70. ההיצע במחזור של CHARRED הוא 1.60M, עם היצע כולל של 1600000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.32M.