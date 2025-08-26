עוד על BRO

Bro the cat סֵמֶל

Bro the cat מחיר (BRO)

לא רשום

1 BRO ל USDמחיר חי:

$0.00017344
$0.00017344$0.00017344
-11.20%1D
USD
Bro the cat (BRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:08:47 (UTC+8)

Bro the cat (BRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00726825
$ 0.00726825$ 0.00726825

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-11.27%

-3.78%

-3.78%

Bro the cat (BRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00726825, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRO השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -11.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bro the cat (BRO) מידע שוק

$ 173.39K
$ 173.39K$ 173.39K

--
----

$ 173.39K
$ 173.39K$ 173.39K

999.70M
999.70M 999.70M

999,699,941.764267
999,699,941.764267 999,699,941.764267

שווי השוק הנוכחי של Bro the cat הוא $ 173.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRO הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999699941.764267. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.39K.

Bro the cat (BRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bro the catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBro the cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBro the cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bro the catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.27%
30 ימים$ 0+4.39%
60 ימים$ 0+18.47%
90 ימים$ 0--

מה זהBro the cat (BRO)

“Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral.

Bro the cat (BRO) משאב

האתר הרשמי

Bro the catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bro the cat (BRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bro the cat (BRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bro the cat.

בדוק את Bro the cat תחזית המחיר עכשיו‏!

BRO למטבעות מקומיים

Bro the cat (BRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bro the cat (BRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bro the cat (BRO)

כמה שווה Bro the cat (BRO) היום?
החי BROהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRO ל USD?
המחיר הנוכחי של BRO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bro the cat?
שווי השוק של BRO הוא $ 173.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRO?
ההיצע במחזור של BRO הוא 999.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRO?
‏‏BRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00726825 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRO?
BRO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRO הוא -- USD.
האם BRO יעלה השנה?
BRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:08:47 (UTC+8)

Bro the cat (BRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.