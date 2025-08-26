Bro the cat (BRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00726825$ 0.00726825 $ 0.00726825 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -11.27% שינוי מחיר (7D) -3.78% שינוי מחיר (7D) -3.78%

Bro the cat (BRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00726825, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRO השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -11.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bro the cat (BRO) מידע שוק

שווי שוק $ 173.39K$ 173.39K $ 173.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 173.39K$ 173.39K $ 173.39K אספקת מחזור 999.70M 999.70M 999.70M אספקה כוללת 999,699,941.764267 999,699,941.764267 999,699,941.764267

שווי השוק הנוכחי של Bro the cat הוא $ 173.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRO הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999699941.764267. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.39K.