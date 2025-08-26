עוד על BRETTGOLD

Brett Gold סֵמֶל

Brett Gold מחיר (BRETTGOLD)

לא רשום

1 BRETTGOLD ל USDמחיר חי:

--
----
-1.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Brett Gold (BRETTGOLD) טבלת מחירים חיה
Brett Gold (BRETTGOLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00254442
$ 0.00254442$ 0.00254442

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-1.81%

-2.63%

-2.63%

Brett Gold (BRETTGOLD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BRETTGOLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRETTGOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00254442, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRETTGOLD השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -1.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brett Gold (BRETTGOLD) מידע שוק

$ 24.98K
$ 24.98K$ 24.98K

--
----

$ 24.98K
$ 24.98K$ 24.98K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Brett Gold הוא $ 24.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRETTGOLD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.98K.

Brett Gold (BRETTGOLD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Brett Goldל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrett Gold ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrett Gold ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Brett Goldל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.81%
30 ימים$ 0-7.52%
60 ימים$ 0-5.71%
90 ימים$ 0--

מה זהBrett Gold (BRETTGOLD)

Community takeover of Solana's most golden meme coin - $BrettGold

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Brett Gold (BRETTGOLD) משאב

האתר הרשמי

Brett Goldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Brett Gold (BRETTGOLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Brett Gold (BRETTGOLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Brett Gold.

בדוק את Brett Gold תחזית המחיר עכשיו‏!

BRETTGOLD למטבעות מקומיים

Brett Gold (BRETTGOLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Brett Gold (BRETTGOLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRETTGOLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Brett Gold (BRETTGOLD)

כמה שווה Brett Gold (BRETTGOLD) היום?
החי BRETTGOLDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRETTGOLD ל USD?
המחיר הנוכחי של BRETTGOLD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Brett Gold?
שווי השוק של BRETTGOLD הוא $ 24.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRETTGOLD?
ההיצע במחזור של BRETTGOLD הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRETTGOLD?
‏‏BRETTGOLD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00254442 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRETTGOLD?
BRETTGOLD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BRETTGOLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRETTGOLD הוא -- USD.
האם BRETTGOLD יעלה השנה?
BRETTGOLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRETTGOLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Brett Gold (BRETTGOLD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

