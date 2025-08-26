Brett Gold (BRETTGOLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00254442$ 0.00254442 $ 0.00254442 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -1.81% שינוי מחיר (7D) -2.63% שינוי מחיר (7D) -2.63%

Brett Gold (BRETTGOLD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BRETTGOLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRETTGOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00254442, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRETTGOLD השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -1.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brett Gold (BRETTGOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 24.98K$ 24.98K $ 24.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.98K$ 24.98K $ 24.98K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Brett Gold הוא $ 24.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRETTGOLD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.98K.