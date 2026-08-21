bonkwifhat מחיר היום

מחיר bonkwifhat (BIF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIF ל USD הוא $ 0 לכל BIF.

bonkwifhat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,749, עם היצע במחזור של 1.00B BIF. ב‑24 השעות האחרונות, BIF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01301562, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BIF נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו +17.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

bonkwifhat (BIF) מידע שוק

שווי שוק $ 88.75K$ 88.75K $ 88.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.75K$ 88.75K $ 88.75K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של bonkwifhat הוא $ 88.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIF הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.75K.