BNB LION מחיר היום

מחיר BNB LION (BNBLION) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNBLION ל USD הוא -- לכל BNBLION.

BNB LION כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 198,017, עם היצע במחזור של 94,711.67T BNBLION. ב‑24 השעות האחרונות, BNBLION סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BNBLION נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו -20.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNB LION (BNBLION) מידע שוק

שווי שוק $ 198.02K$ 198.02K $ 198.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 198.02K$ 198.02K $ 198.02K אספקת מחזור 94,711.67T 94,711.67T 94,711.67T אספקה כוללת 9.471167133716405e+16 9.471167133716405e+16 9.471167133716405e+16

שווי השוק הנוכחי של BNB LION הוא $ 198.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBLION הוא 94,711.67T, עם היצע כולל של 9.471167133716405e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 198.02K.