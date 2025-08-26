Blue Whale (WHALE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -6.02% שינוי מחיר (7D) -1.17% שינוי מחיר (7D) -1.17%

Blue Whale (WHALE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WHALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHALE השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -6.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blue Whale (WHALE) מידע שוק

שווי שוק $ 30.78K$ 30.78K $ 30.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.78K$ 30.78K $ 30.78K אספקת מחזור 24.00B 24.00B 24.00B אספקה כוללת 24,000,000,000.0 24,000,000,000.0 24,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blue Whale הוא $ 30.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHALE הוא 24.00B, עם היצע כולל של 24000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.78K.