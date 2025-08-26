עוד על BCMC

Blockchain Monster Hunt סֵמֶל

Blockchain Monster Hunt מחיר (BCMC)

לא רשום

1 BCMC ל USDמחיר חי:

$0.00085881
$0.00085881$0.00085881
-5.10%1D
USD
Blockchain Monster Hunt (BCMC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:06:47 (UTC+8)

Blockchain Monster Hunt (BCMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.22
$ 4.22$ 4.22

$ 0
$ 0$ 0

-0.71%

-5.14%

-12.68%

-12.68%

Blockchain Monster Hunt (BCMC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCMC השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -5.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.68% ב-7 הימים האחרונים.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) מידע שוק

$ 203.15K
$ 203.15K$ 203.15K

--
----

$ 860.27K
$ 860.27K$ 860.27K

236.14M
236.14M 236.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blockchain Monster Hunt הוא $ 203.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCMC הוא 236.14M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 860.27K.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Blockchain Monster Huntל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlockchain Monster Hunt ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlockchain Monster Hunt ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blockchain Monster Huntל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.14%
30 ימים$ 0+8.02%
60 ימים$ 0+19.58%
90 ימים$ 0--

מה זהBlockchain Monster Hunt (BCMC)

NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) משאב

האתר הרשמי

Blockchain Monster Huntתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blockchain Monster Hunt (BCMC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blockchain Monster Hunt (BCMC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blockchain Monster Hunt.

בדוק את Blockchain Monster Hunt תחזית המחיר עכשיו‏!

BCMC למטבעות מקומיים

Blockchain Monster Hunt (BCMC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blockchain Monster Hunt (BCMC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCMC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Blockchain Monster Hunt (BCMC)

כמה שווה Blockchain Monster Hunt (BCMC) היום?
החי BCMCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BCMC ל USD?
המחיר הנוכחי של BCMC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blockchain Monster Hunt?
שווי השוק של BCMC הוא $ 203.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BCMC?
ההיצע במחזור של BCMC הוא 236.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BCMC?
‏‏BCMC השיג מחיר שיא (ATH) של 4.22 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BCMC?
BCMC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BCMC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BCMC הוא -- USD.
האם BCMC יעלה השנה?
BCMC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BCMC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:06:47 (UTC+8)

