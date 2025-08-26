Blockchain Monster Hunt (BCMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 4.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -5.14% שינוי מחיר (7D) -12.68%

Blockchain Monster Hunt (BCMC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCMC השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -5.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) מידע שוק

שווי שוק $ 203.15K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 860.27K אספקת מחזור 236.14M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blockchain Monster Hunt הוא $ 203.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCMC הוא 236.14M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 860.27K.