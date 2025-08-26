עוד על BLCK

BLCK Coin סֵמֶל

BLCK Coin מחיר (BLCK)

לא רשום

1 BLCK ל USDמחיר חי:

$0.00034825
$0.00034825$0.00034825
-6.80%1D
mexc
USD
BLCK Coin (BLCK) טבלת מחירים חיה
BLCK Coin (BLCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

-6.81%

-1.83%

-1.83%

BLCK Coin (BLCK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLCK השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -6.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BLCK Coin (BLCK) מידע שוק

$ 344.47K
$ 344.47K$ 344.47K

--
----

$ 344.47K
$ 344.47K$ 344.47K

989.14M
989.14M 989.14M

989,137,616.3837665
989,137,616.3837665 989,137,616.3837665

שווי השוק הנוכחי של BLCK Coin הוא $ 344.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLCK הוא 989.14M, עם היצע כולל של 989137616.3837665. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 344.47K.

BLCK Coin (BLCK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BLCK Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBLCK Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBLCK Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BLCK Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.81%
30 ימים$ 0+6.24%
60 ימים$ 0+58.66%
90 ימים$ 0--

מה זהBLCK Coin (BLCK)

Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!

BLCK Coin (BLCK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BLCK Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BLCK Coin (BLCK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BLCK Coin (BLCK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BLCK Coin.

בדוק את BLCK Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

BLCK למטבעות מקומיים

BLCK Coin (BLCK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BLCK Coin (BLCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BLCK Coin (BLCK)

כמה שווה BLCK Coin (BLCK) היום?
החי BLCKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLCK ל USD?
המחיר הנוכחי של BLCK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BLCK Coin?
שווי השוק של BLCK הוא $ 344.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLCK?
ההיצע במחזור של BLCK הוא 989.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLCK?
‏‏BLCK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLCK?
BLCK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BLCK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLCK הוא -- USD.
האם BLCK יעלה השנה?
BLCK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLCK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.