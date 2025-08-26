BLCK Coin (BLCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -6.81% שינוי מחיר (7D) -1.83% שינוי מחיר (7D) -1.83%

BLCK Coin (BLCK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLCK השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -6.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BLCK Coin (BLCK) מידע שוק

שווי שוק $ 344.47K$ 344.47K $ 344.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 344.47K$ 344.47K $ 344.47K אספקת מחזור 989.14M 989.14M 989.14M אספקה כוללת 989,137,616.3837665 989,137,616.3837665 989,137,616.3837665

שווי השוק הנוכחי של BLCK Coin הוא $ 344.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLCK הוא 989.14M, עם היצע כולל של 989137616.3837665. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 344.47K.