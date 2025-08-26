BitDoctorAI (AIDD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00363118 $ 0.00363118 $ 0.00363118 24 שעות נמוך $ 0.00405386 $ 0.00405386 $ 0.00405386 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00363118$ 0.00363118 $ 0.00363118 גבוה 24 שעות $ 0.00405386$ 0.00405386 $ 0.00405386 שיא כל הזמנים $ 0.00535102$ 0.00535102 $ 0.00535102 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00305683$ 0.00305683 $ 0.00305683 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.48% שינוי מחיר (1D) -7.45% שינוי מחיר (7D) +0.80% שינוי מחיר (7D) +0.80%

BitDoctorAI (AIDD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00365389. במהלך 24 השעות האחרונות, AIDD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00363118 לבין שיא של $ 0.00405386, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIDDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00535102, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00305683.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIDD השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -7.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitDoctorAI (AIDD) מידע שוק

שווי שוק $ 851.33K$ 851.33K $ 851.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M אספקת מחזור 232.99M 232.99M 232.99M אספקה כוללת 999,993,085.1357439 999,993,085.1357439 999,993,085.1357439

שווי השוק הנוכחי של BitDoctorAI הוא $ 851.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIDD הוא 232.99M, עם היצע כולל של 999993085.1357439. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.65M.