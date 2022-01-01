BitDoctorAI (AIDD) טוקנומיקה

BitDoctorAI (AIDD) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי BitDoctorAI (AIDD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
BitDoctorAI (AIDD) מידע

BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity.

BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor.

BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.

אתר רשמי:
https://bitdoctor.ai
מסמך לבן:
https://docs.bitdoctor.ai/

BitDoctorAI (AIDD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BitDoctorAI (AIDD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 923.00K
$ 923.00K$ 923.00K
ההיצע הכולל:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
אספקה במחזור:
$ 232.99M
$ 232.99M$ 232.99M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M
שיא כל הזמנים:
$ 0.00535102
$ 0.00535102$ 0.00535102
שפל כל הזמנים:
$ 0.00305683
$ 0.00305683$ 0.00305683
מחיר נוכחי:
$ 0.00396147
$ 0.00396147$ 0.00396147

BitDoctorAI (AIDD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של BitDoctorAI (AIDD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של AIDD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות AIDDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את AIDDטוקניומיקה, חקרו אתAIDDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AIDD חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן AIDD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIDD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.