Bitcoin Inu מחיר היום

מחיר Bitcoin Inu (BTCINU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00198329, עם שינוי של 0.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTCINU ל USD הוא $ 0.00198329 לכל BTCINU.

Bitcoin Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,642, עם היצע במחזור של 21.00M BTCINU. ב‑24 השעות האחרונות, BTCINU סחר בין $ 0.0019572 (נמוך) ל $ 0.00198599 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.932969, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00120831.

ביצועים לטווח קצר, BTCINU נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +33.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 81.41.

Bitcoin Inu (BTCINU) מידע שוק

שווי שוק $ 41.64K$ 41.64K $ 41.64K נפח (24 שעות) $ 81.41$ 81.41 $ 81.41 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.64K$ 41.64K $ 41.64K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Inu הוא $ 41.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.41. ההיצע במחזור של BTCINU הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.64K.