Bingus The Cat (BINGUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00942343 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.94% שינוי מחיר (1D) -12.57% שינוי מחיר (7D) -14.96%

Bingus The Cat (BINGUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BINGUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BINGUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00942343, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BINGUS השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -12.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bingus The Cat (BINGUS) מידע שוק

שווי שוק $ 826.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 826.52K אספקת מחזור 999.87M אספקה כוללת 999,869,630.53

שווי השוק הנוכחי של Bingus The Cat הוא $ 826.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BINGUS הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999869630.53. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 826.52K.