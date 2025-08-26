עוד על BNSOL

Binance Staked SOL סֵמֶל

Binance Staked SOL מחיר (BNSOL)

לא רשום

1 BNSOL ל USDמחיר חי:

$201.97
$201.97
-7.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Binance Staked SOL (BNSOL) טבלת מחירים חיה
Binance Staked SOL (BNSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 201.97
$ 201.97
24 שעות נמוך
$ 227.45
$ 227.45
גבוה 24 שעות

$ 201.97
$ 201.97

$ 227.45
$ 227.45

$ 297.96
$ 297.96

$ 100.21
$ 100.21

-2.37%

-7.35%

+3.20%

+3.20%

Binance Staked SOL (BNSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $201.97. במהלך 24 השעות האחרונות, BNSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 201.97 לבין שיא של $ 227.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 297.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 100.21.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNSOL השתנה ב -2.37% במהלך השעה האחרונה, -7.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Binance Staked SOL (BNSOL) מידע שוק

$ 2.06B
$ 2.06B

--
--

$ 2.06B
$ 2.06B

10.20M
10.20M

10,195,257.3199493
10,195,257.3199493

שווי השוק הנוכחי של Binance Staked SOL הוא $ 2.06B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNSOL הוא 10.20M, עם היצע כולל של 10195257.3199493. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.06B.

Binance Staked SOL (BNSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Binance Staked SOLל USDהיה $ -16.0322799604456.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBinance Staked SOL ל USDהיה . $ +3.7882099110.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBinance Staked SOL ל USDהיה $ +70.0559807010.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Binance Staked SOLל USDהיה $ +14.8377324628426.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -16.0322799604456-7.35%
30 ימים$ +3.7882099110+1.88%
60 ימים$ +70.0559807010+34.69%
90 ימים$ +14.8377324628426+7.93%

מה זהBinance Staked SOL (BNSOL)

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Binance Staked SOL (BNSOL) משאב

האתר הרשמי

Binance Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Binance Staked SOL (BNSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Binance Staked SOL (BNSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Binance Staked SOL.

בדוק את Binance Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

BNSOL למטבעות מקומיים

Binance Staked SOL (BNSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Binance Staked SOL (BNSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Binance Staked SOL (BNSOL)

כמה שווה Binance Staked SOL (BNSOL) היום?
החי BNSOLהמחיר ב USD הוא 201.97 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BNSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של BNSOL ל USD הוא $ 201.97. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Binance Staked SOL?
שווי השוק של BNSOL הוא $ 2.06B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BNSOL?
ההיצע במחזור של BNSOL הוא 10.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNSOL?
‏‏BNSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 297.96 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNSOL?
BNSOL ‏‏רשם מחירATL של 100.21 USD.
מהו נפח המסחר של BNSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNSOL הוא -- USD.
האם BNSOL יעלה השנה?
BNSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.