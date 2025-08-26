Binance Staked SOL (BNSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 201.97 $ 201.97 $ 201.97 24 שעות נמוך $ 227.45 $ 227.45 $ 227.45 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 201.97$ 201.97 $ 201.97 גבוה 24 שעות $ 227.45$ 227.45 $ 227.45 שיא כל הזמנים $ 297.96$ 297.96 $ 297.96 המחיר הנמוך ביותר $ 100.21$ 100.21 $ 100.21 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.37% שינוי מחיר (1D) -7.35% שינוי מחיר (7D) +3.20% שינוי מחיר (7D) +3.20%

Binance Staked SOL (BNSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $201.97. במהלך 24 השעות האחרונות, BNSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 201.97 לבין שיא של $ 227.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 297.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 100.21.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNSOL השתנה ב -2.37% במהלך השעה האחרונה, -7.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Binance Staked SOL (BNSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.06B$ 2.06B $ 2.06B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.06B$ 2.06B $ 2.06B אספקת מחזור 10.20M 10.20M 10.20M אספקה כוללת 10,195,257.3199493 10,195,257.3199493 10,195,257.3199493

שווי השוק הנוכחי של Binance Staked SOL הוא $ 2.06B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNSOL הוא 10.20M, עם היצע כולל של 10195257.3199493. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.06B.