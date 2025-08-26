Binance Staked SOL מחיר (BNSOL)
-2.37%
-7.35%
+3.20%
+3.20%
Binance Staked SOL (BNSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $201.97. במהלך 24 השעות האחרונות, BNSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 201.97 לבין שיא של $ 227.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 297.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 100.21.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNSOL השתנה ב -2.37% במהלך השעה האחרונה, -7.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Binance Staked SOL הוא $ 2.06B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNSOL הוא 10.20M, עם היצע כולל של 10195257.3199493. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.06B.
במהלך היום, השינוי במחיר של Binance Staked SOLל USDהיה $ -16.0322799604456.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBinance Staked SOL ל USDהיה . $ +3.7882099110.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBinance Staked SOL ל USDהיה $ +70.0559807010.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Binance Staked SOLל USDהיה $ +14.8377324628426.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -16.0322799604456
|-7.35%
|30 ימים
|$ +3.7882099110
|+1.88%
|60 ימים
|$ +70.0559807010
|+34.69%
|90 ימים
|$ +14.8377324628426
|+7.93%
Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Binance Staked SOL (BNSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Binance Staked SOL (BNSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Binance Staked SOL.
בדוק את Binance Staked SOL תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Binance Staked SOL (BNSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.