BillionHappiness סֵמֶל

BillionHappiness מחיר (BHC)

לא רשום

1 BHC ל USDמחיר חי:

-3.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BillionHappiness (BHC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:53:09 (UTC+8)

BillionHappiness (BHC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.09%

-3.70%

+0.55%

+0.55%

BillionHappiness (BHC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.538431. במהלך 24 השעות האחרונות, BHC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.528857 לבין שיא של $ 0.559172, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BHCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 436.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BHC השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BillionHappiness (BHC) מידע שוק

$ 26.92K
--
שווי השוק הנוכחי של BillionHappiness הוא $ 26.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BHC הוא 50.00K, עם היצע כולל של 50000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.92K.

BillionHappiness (BHC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BillionHappinessל USDהיה $ -0.0207409059744692.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBillionHappiness ל USDהיה . $ -0.0530591444.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBillionHappiness ל USDהיה $ +0.0089647684.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BillionHappinessל USDהיה $ -0.0626478461772756.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0207409059744692-3.70%
30 ימים$ -0.0530591444-9.85%
60 ימים$ +0.0089647684+1.66%
90 ימים$ -0.0626478461772756-10.42%

מה זהBillionHappiness (BHC)

Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BillionHappiness (BHC) משאב

האתר הרשמי

BillionHappinessתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BillionHappiness (BHC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BillionHappiness (BHC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BillionHappiness.

בדוק את BillionHappiness תחזית המחיר עכשיו‏!

BHC למטבעות מקומיים

BillionHappiness (BHC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BillionHappiness (BHC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BHC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BillionHappiness (BHC)

כמה שווה BillionHappiness (BHC) היום?
החי BHCהמחיר ב USD הוא 0.538431 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BHC ל USD?
המחיר הנוכחי של BHC ל USD הוא $ 0.538431. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BillionHappiness?
שווי השוק של BHC הוא $ 26.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BHC?
ההיצע במחזור של BHC הוא 50.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BHC?
‏‏BHC השיג מחיר שיא (ATH) של 436.97 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BHC?
BHC ‏‏רשם מחירATL של 0.0 USD.
מהו נפח המסחר של BHC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BHC הוא -- USD.
האם BHC יעלה השנה?
BHC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BHC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:53:09 (UTC+8)

