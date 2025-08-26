BillionHappiness (BHC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.528857 $ 0.528857 $ 0.528857 24 שעות נמוך $ 0.559172 $ 0.559172 $ 0.559172 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.528857$ 0.528857 $ 0.528857 גבוה 24 שעות $ 0.559172$ 0.559172 $ 0.559172 שיא כל הזמנים $ 436.97$ 436.97 $ 436.97 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -3.70% שינוי מחיר (7D) +0.55% שינוי מחיר (7D) +0.55%

BillionHappiness (BHC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.538431. במהלך 24 השעות האחרונות, BHC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.528857 לבין שיא של $ 0.559172, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BHCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 436.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BHC השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BillionHappiness (BHC) מידע שוק

שווי שוק $ 26.92K$ 26.92K $ 26.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.92K$ 26.92K $ 26.92K אספקת מחזור 50.00K 50.00K 50.00K אספקה כוללת 50,000.0 50,000.0 50,000.0

שווי השוק הנוכחי של BillionHappiness הוא $ 26.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BHC הוא 50.00K, עם היצע כולל של 50000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.92K.