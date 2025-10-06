INFINIT מחיר היום

מחיר INFINIT (IN) בזמן אמת היום הוא $ 0.06802, עם שינוי של 2.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IN ל USD הוא $ 0.06802 לכל IN.

INFINIT כרגע מדורג במקום #786 לפי שווי שוק של $ 18.29M, עם היצע במחזור של 268.94M IN. ב‑24 השעות האחרונות, IN סחר בין $ 0.0669 (נמוך) ל $ 0.0726 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.330328543984695, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.053529767930225576.

ביצועים לטווח קצר, IN נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -32.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 71.12K.

INFINIT (IN) מידע שוק

דירוג No.786 שווי שוק $ 18.29M$ 18.29M $ 18.29M נפח (24 שעות) $ 71.12K$ 71.12K $ 71.12K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.02M$ 68.02M $ 68.02M אספקת מחזור 268.94M 268.94M 268.94M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 26.89% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של INFINIT הוא $ 18.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.12K. ההיצע במחזור של IN הוא 268.94M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.02M.