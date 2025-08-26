Bamboo on Base (BAMBOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00588362 $ 0.00588362 $ 0.00588362 24 שעות נמוך $ 0.00643161 $ 0.00643161 $ 0.00643161 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00588362$ 0.00588362 $ 0.00588362 גבוה 24 שעות $ 0.00643161$ 0.00643161 $ 0.00643161 שיא כל הזמנים $ 0.04278792$ 0.04278792 $ 0.04278792 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00345168$ 0.00345168 $ 0.00345168 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.88% שינוי מחיר (1D) +4.58% שינוי מחיר (7D) +38.82% שינוי מחיר (7D) +38.82%

Bamboo on Base (BAMBOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00623182. במהלך 24 השעות האחרונות, BAMBOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00588362 לבין שיא של $ 0.00643161, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAMBOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04278792, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00345168.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAMBOO השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, +4.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bamboo on Base (BAMBOO) מידע שוק

שווי שוק $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bamboo on Base הוא $ 6.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAMBOO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.23M.