עוד על BAMBOO

BAMBOO מידע על מחיר

BAMBOO אתר רשמי

BAMBOO טוקניומיקה

BAMBOO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bamboo on Base סֵמֶל

Bamboo on Base מחיר (BAMBOO)

לא רשום

1 BAMBOO ל USDמחיר חי:

$0.00623182
$0.00623182$0.00623182
+4.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bamboo on Base (BAMBOO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:09:05 (UTC+8)

Bamboo on Base (BAMBOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00588362
$ 0.00588362$ 0.00588362
24 שעות נמוך
$ 0.00643161
$ 0.00643161$ 0.00643161
גבוה 24 שעות

$ 0.00588362
$ 0.00588362$ 0.00588362

$ 0.00643161
$ 0.00643161$ 0.00643161

$ 0.04278792
$ 0.04278792$ 0.04278792

$ 0.00345168
$ 0.00345168$ 0.00345168

+0.88%

+4.58%

+38.82%

+38.82%

Bamboo on Base (BAMBOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00623182. במהלך 24 השעות האחרונות, BAMBOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00588362 לבין שיא של $ 0.00643161, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAMBOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04278792, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00345168.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAMBOO השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, +4.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bamboo on Base (BAMBOO) מידע שוק

$ 6.23M
$ 6.23M$ 6.23M

--
----

$ 6.23M
$ 6.23M$ 6.23M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bamboo on Base הוא $ 6.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAMBOO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.23M.

Bamboo on Base (BAMBOO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bamboo on Baseל USDהיה $ +0.00027316.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBamboo on Base ל USDהיה . $ +0.0011921926.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBamboo on Base ל USDהיה $ +0.0029268253.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bamboo on Baseל USDהיה $ +0.001464983279366304.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00027316+4.58%
30 ימים$ +0.0011921926+19.13%
60 ימים$ +0.0029268253+46.97%
90 ימים$ +0.001464983279366304+30.73%

מה זהBamboo on Base (BAMBOO)

This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bamboo on Base (BAMBOO) משאב

האתר הרשמי

Bamboo on Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bamboo on Base (BAMBOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bamboo on Base (BAMBOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bamboo on Base.

בדוק את Bamboo on Base תחזית המחיר עכשיו‏!

BAMBOO למטבעות מקומיים

Bamboo on Base (BAMBOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bamboo on Base (BAMBOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAMBOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bamboo on Base (BAMBOO)

כמה שווה Bamboo on Base (BAMBOO) היום?
החי BAMBOOהמחיר ב USD הוא 0.00623182 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BAMBOO ל USD?
המחיר הנוכחי של BAMBOO ל USD הוא $ 0.00623182. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bamboo on Base?
שווי השוק של BAMBOO הוא $ 6.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BAMBOO?
ההיצע במחזור של BAMBOO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BAMBOO?
‏‏BAMBOO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04278792 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BAMBOO?
BAMBOO ‏‏רשם מחירATL של 0.00345168 USD.
מהו נפח המסחר של BAMBOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BAMBOO הוא -- USD.
האם BAMBOO יעלה השנה?
BAMBOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BAMBOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:09:05 (UTC+8)

Bamboo on Base (BAMBOO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.