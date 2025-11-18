BAI Stablecoin מחיר היום

מחיר BAI Stablecoin (BAI) בזמן אמת היום הוא $ 1.043, עם שינוי של 2.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAI ל USD הוא $ 1.043 לכל BAI.

BAI Stablecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 241,811, עם היצע במחזור של 231.83K BAI. ב‑24 השעות האחרונות, BAI סחר בין $ 1.003 (נמוך) ל $ 1.047 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.45, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.814914.

ביצועים לטווח קצר, BAI נע ב +0.14% בשעה האחרונה ו +2.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BAI Stablecoin (BAI) מידע שוק

שווי שוק $ 241.81K$ 241.81K $ 241.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 241.81K$ 241.81K $ 241.81K אספקת מחזור 231.83K 231.83K 231.83K אספקה כוללת 231,834.1672308294 231,834.1672308294 231,834.1672308294

