BabyKitty מחיר היום

מחיר BabyKitty (BABYKITTY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0, עם שינוי של 3.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYKITTY ל USD הוא $ 0.0 לכל BABYKITTY.

BabyKitty כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 303,407, עם היצע במחזור של 10,000,000,000,000.00T BABYKITTY. ב‑24 השעות האחרונות, BABYKITTY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0.

ביצועים לטווח קצר, BABYKITTY נע ב -- בשעה האחרונה ו +5.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.41.

BabyKitty (BABYKITTY) מידע שוק

שווי שוק $ 303.41K$ 303.41K $ 303.41K נפח (24 שעות) $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 303.41K$ 303.41K $ 303.41K אספקת מחזור 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T אספקה כוללת 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24

שווי השוק הנוכחי של BabyKitty הוא $ 303.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.41. ההיצע במחזור של BABYKITTY הוא 10,000,000,000,000.00T, עם היצע כולל של 9.999999999999999e+24. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 303.41K.