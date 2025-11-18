Avocado DAO מחיר היום

מחיר Avocado DAO (AVG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00387247, עם שינוי של 4.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVG ל USD הוא $ 0.00387247 לכל AVG.

Avocado DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 582,284, עם היצע במחזור של 150.36M AVG. ב‑24 השעות האחרונות, AVG סחר בין $ 0.00378129 (נמוך) ל $ 0.00407909 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.69, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00378129.

ביצועים לטווח קצר, AVG נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Avocado DAO (AVG) מידע שוק

שווי שוק $ 582.28K$ 582.28K $ 582.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M אספקת מחזור 150.36M 150.36M 150.36M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

