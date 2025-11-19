Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר (USD)

קבל Avocado DAO תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AVG יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Avocado DAO
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Avocado DAO חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Avocado DAO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Avocado DAO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003872 בשנת 2025.

Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Avocado DAO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004066 בשנת 2026.

Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AVG הוא $ 0.004269 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Avocado DAO (AVG) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AVG הוא $ 0.004482 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AVG הוא $ 0.004707 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AVG הוא $ 0.004942 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Avocado DAO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008050.

Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Avocado DAO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013113.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.003872
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004066
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004269
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004482
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004707
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004942
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005189
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005448
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.005721
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006007
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006307
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006623
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006954
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007302
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007667
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008050
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Avocado DAO תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.003872
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.003873
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.003876
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.003888
    0.41%
Avocado DAO (AVG) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורAVGב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.003872. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Avocado DAO (AVG) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAVG , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003873. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Avocado DAO (AVG) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAVG , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003876. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAVG הוא $0.003888. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Avocado DAO

--
----

--

$ 582.28K
$ 582.28K$ 582.28K

150.36M
150.36M 150.36M

--
----

--

המחיר AVG העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, AVG יש כמות במעגל של 150.36M ושווי שוק כולל של $ 582.28K.

Avocado DAO מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAvocado DAOדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAvocado DAO הוא 0.003872USD. היצע במחזור של Avocado DAO(AVG) הוא150.36M AVG , מה שמעניק לו שווי שוק של $582,284.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -2.00%
    $ 0
    $ 0.003959
    $ 0.003781
  • 7 ימים
    -11.84%
    $ -0.000458
    $ 0.005240
    $ 0.003810
  • 30 ימים
    -21.02%
    $ -0.000814
    $ 0.005240
    $ 0.003810
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Avocado DAO הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת-2.00% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Avocado DAO נסחר בשיא של $0.005240 ושפל של $0.003810. נרשם שינוי במחיר של-11.84%. מגמה אחרונה זו מציגה אתAVG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Avocado DAO חווה -21.02%שינוי, המשקף בערך $-0.000814 לערכו. זה מצביע על כך ש AVG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Avocado DAO (AVG) מודול חיזוי מחיר עובד?

Avocado DAO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AVGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAvocado DAO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AVG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Avocado DAO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAVG .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAVG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Avocado DAO.

מדוע AVG חיזוי מחירים חשוב?

AVG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם AVG כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, AVG ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של AVG בחודש הבא?
על פי Avocado DAO (AVG) כלי תחזית המחירים, המחיר AVG הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 AVG בשנת 2026?
המחיר של 1 Avocado DAO (AVG) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, AVG יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של AVG בשנת 2027?
Avocado DAO (AVG) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AVG עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של AVG בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Avocado DAO (AVG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של AVG בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Avocado DAO (AVG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 AVG בשנת 2030?
המחיר של 1 Avocado DAO (AVG) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, AVG יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי AVG תחזית המחיר בשנת 2040?
Avocado DAO (AVG) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AVG עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.