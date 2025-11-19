Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר (USD)

קבל Avocado DAO תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AVG יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות AVG

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Avocado DAO % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Avocado DAO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Avocado DAO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003872 בשנת 2025. Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Avocado DAO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004066 בשנת 2026. Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AVG הוא $ 0.004269 עם 10.25% שיעור צמיחה. Avocado DAO (AVG) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AVG הוא $ 0.004482 עם 15.76% שיעור צמיחה. Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AVG הוא $ 0.004707 עם 21.55% שיעור צמיחה. Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AVG הוא $ 0.004942 עם 27.63% שיעור צמיחה. Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Avocado DAO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008050. Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Avocado DAO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013113. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003872 0.00%

2026 $ 0.004066 5.00%

2027 $ 0.004269 10.25%

2028 $ 0.004482 15.76%

2029 $ 0.004707 21.55%

2030 $ 0.004942 27.63%

2031 $ 0.005189 34.01%

2032 $ 0.005448 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.005721 47.75%

2034 $ 0.006007 55.13%

2035 $ 0.006307 62.89%

2036 $ 0.006623 71.03%

2037 $ 0.006954 79.59%

2038 $ 0.007302 88.56%

2039 $ 0.007667 97.99%

2040 $ 0.008050 107.89% הצג עוד לטווח קצר Avocado DAO תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003872 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003873 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003876 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003888 0.41% Avocado DAO (AVG) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAVGב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003872 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Avocado DAO (AVG) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAVG , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003873 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Avocado DAO (AVG) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAVG , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003876 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Avocado DAO (AVG) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAVG הוא $0.003888 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Avocado DAO מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 582.28K$ 582.28K $ 582.28K אספקת מחזור 150.36M 150.36M 150.36M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר AVG העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, AVG יש כמות במעגל של 150.36M ושווי שוק כולל של $ 582.28K. צפה AVG במחיר חי

Avocado DAO מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAvocado DAOדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAvocado DAO הוא 0.003872USD. היצע במחזור של Avocado DAO(AVG) הוא 150.36M AVG , מה שמעניק לו שווי שוק של $582,284 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -2.00% $ 0 $ 0.003959 $ 0.003781

7 ימים -11.84% $ -0.000458 $ 0.005240 $ 0.003810

30 ימים -21.02% $ -0.000814 $ 0.005240 $ 0.003810 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Avocado DAO הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -2.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Avocado DAO נסחר בשיא של $0.005240 ושפל של $0.003810 . נרשם שינוי במחיר של -11.84% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAVG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Avocado DAO חווה -21.02% שינוי, המשקף בערך $-0.000814 לערכו. זה מצביע על כך ש AVG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Avocado DAO (AVG) מודול חיזוי מחיר עובד? Avocado DAO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AVGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAvocado DAO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AVG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Avocado DAO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAVG . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAVG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Avocado DAO.

מדוע AVG חיזוי מחירים חשוב?

AVG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AVG כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AVG ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AVG בחודש הבא? על פי Avocado DAO (AVG) כלי תחזית המחירים, המחיר AVG הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AVG בשנת 2026? המחיר של 1 Avocado DAO (AVG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, AVG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AVG בשנת 2027? Avocado DAO (AVG) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AVG עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AVG בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Avocado DAO (AVG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AVG בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Avocado DAO (AVG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AVG בשנת 2030? המחיר של 1 Avocado DAO (AVG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, AVG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AVG תחזית המחיר בשנת 2040? Avocado DAO (AVG) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AVG עד שנת 2040. הירשם עכשיו