Astro Fuel (ASTRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -6.54% שינוי מחיר (7D) +3.94% שינוי מחיר (7D) +3.94%

Astro Fuel (ASTRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRO השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -6.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Astro Fuel (ASTRO) מידע שוק

שווי שוק $ 64.43K$ 64.43K $ 64.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.43K$ 64.43K $ 64.43K אספקת מחזור 42.00B 42.00B 42.00B אספקה כוללת 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Astro Fuel הוא $ 64.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTRO הוא 42.00B, עם היצע כולל של 42000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.43K.