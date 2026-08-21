ASML xStock מחיר היום

מחיר ASML xStock (ASMLX) בזמן אמת היום הוא $ 1,824.84, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASMLX ל USD הוא $ 1,824.84 לכל ASMLX.

ASML xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 631,743, עם היצע במחזור של 346.19 ASMLX. ב‑24 השעות האחרונות, ASMLX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2,001.24, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,391.93.

ביצועים לטווח קצר, ASMLX נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.71.

ASML xStock (ASMLX) מידע שוק

שווי שוק $ 631.74K$ 631.74K $ 631.74K נפח (24 שעות) $ 39.71$ 39.71 $ 39.71 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.68M$ 133.68M $ 133.68M אספקת מחזור 346.19 346.19 346.19 אספקה כוללת 73,256.43157948997 73,256.43157948997 73,256.43157948997

שווי השוק הנוכחי של ASML xStock הוא $ 631.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.71. ההיצע במחזור של ASMLX הוא 346.19, עם היצע כולל של 73256.43157948997. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.68M.