Anon Inu מחיר היום

מחיר Anon Inu (AINU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AINU ל USD הוא $ 0 לכל AINU.

Anon Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 488,611, עם היצע במחזור של 501.01T AINU. ב‑24 השעות האחרונות, AINU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AINU נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Anon Inu (AINU) מידע שוק

שווי שוק $ 488.61K$ 488.61K $ 488.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 488.63K$ 488.63K $ 488.63K אספקת מחזור 501.01T 501.01T 501.01T אספקה כוללת 501,004,522,111,710.0 501,004,522,111,710.0 501,004,522,111,710.0

שווי השוק הנוכחי של Anon Inu הוא $ 488.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AINU הוא 501.01T, עם היצע כולל של 501004522111710.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 488.63K.