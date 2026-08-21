Ali for fx protocol by Virtuals מחיר היום

מחיר Ali for fx protocol by Virtuals (FX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FX ל USD הוא $ 0 לכל FX.

Ali for fx protocol by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,635.69, עם היצע במחזור של 994.44M FX. ב‑24 השעות האחרונות, FX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00163882, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FX נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ali for fx protocol by Virtuals (FX) מידע שוק

שווי שוק $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K אספקת מחזור 994.44M 994.44M 994.44M אספקה כוללת 994,444,490.6525567 994,444,490.6525567 994,444,490.6525567

שווי השוק הנוכחי של Ali for fx protocol by Virtuals הוא $ 17.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FX הוא 994.44M, עם היצע כולל של 994444490.6525567. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.72K.