aPriori מחיר היום

מחיר aPriori (APR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.1839, עם שינוי של 0.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APR ל ILS הוא ₪ 0.1839 לכל APR.

aPriori כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- APR. ב‑24 השעות האחרונות, APR סחר בין ₪ 0.18124 (נמוך) ל ₪ 0.20288 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, APR נע ב -0.60% בשעה האחרונה ו -63.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 162.32K.

aPriori (APR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 162.32K₪ 162.32K ₪ 162.32K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 183.90M₪ 183.90M ₪ 183.90M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של aPriori הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 162.32K. ההיצע במחזור של APR הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 183.90M.