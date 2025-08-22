Lorenzo Protocol (BANK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06531. במהלך 24 השעות האחרונות, BANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06481 לבין שיא של $ 0.07312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09177061454901096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.018389388782512995.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANK השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Lorenzo Protocol (BANK) מידע שוק
No.1081
$ 11.41M
$ 11.41M$ 11.41M
$ 79.97K
$ 79.97K$ 79.97K
$ 137.15M
$ 137.15M$ 137.15M
174.65M
174.65M 174.65M
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
508,083,333.3333333
508,083,333.3333333 508,083,333.3333333
8.31%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Lorenzo Protocol הוא $ 11.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.97K. ההיצע במחזור של BANK הוא 174.65M, עם היצע כולל של 508083333.3333333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.15M.
Lorenzo Protocol (BANK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Lorenzo Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0022994
-3.40%
30 ימים
$ +0.00646
+10.97%
60 ימים
$ +0.01761
+36.91%
90 ימים
$ -0.00339
-4.94%
Lorenzo Protocol שינוי מחיר היום
היום,BANK רשם שינוי של $ -0.0022994 (-3.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Lorenzo Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00646 (+10.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Lorenzo Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BANK ראה שינוי של $ +0.01761 (+36.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Lorenzo Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00339 (-4.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.
Lorenzo Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Lorenzo Protocol (BANK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lorenzo Protocol (BANK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lorenzo Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Lorenzo Protocol (BANK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BANK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
