עוד על BANK

BANK מידע על מחיר

BANK מסמך לבן

BANK אתר רשמי

BANK טוקניומיקה

BANK תחזית מחיר

BANK היסטוריה

BANK מדריך קנייה

BANKממיר מטבעות לפיאט

BANK ספוט

BANK חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Lorenzo Protocol סֵמֶל

Lorenzo Protocol מְחִיר(BANK)

1 BANK ל USDמחיר חי:

$0.06533
$0.06533$0.06533
-3.40%1D
USD
Lorenzo Protocol (BANK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:30:41 (UTC+8)

Lorenzo Protocol (BANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.06481
$ 0.06481$ 0.06481
24 שעות נמוך
$ 0.07312
$ 0.07312$ 0.07312
גבוה 24 שעות

$ 0.06481
$ 0.06481$ 0.06481

$ 0.07312
$ 0.07312$ 0.07312

$ 0.09177061454901096
$ 0.09177061454901096$ 0.09177061454901096

$ 0.018389388782512995
$ 0.018389388782512995$ 0.018389388782512995

+0.32%

-3.40%

+4.66%

+4.66%

Lorenzo Protocol (BANK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06531. במהלך 24 השעות האחרונות, BANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06481 לבין שיא של $ 0.07312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09177061454901096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.018389388782512995.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANK השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lorenzo Protocol (BANK) מידע שוק

No.1081

$ 11.41M
$ 11.41M$ 11.41M

$ 79.97K
$ 79.97K$ 79.97K

$ 137.15M
$ 137.15M$ 137.15M

174.65M
174.65M 174.65M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

508,083,333.3333333
508,083,333.3333333 508,083,333.3333333

8.31%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Lorenzo Protocol הוא $ 11.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.97K. ההיצע במחזור של BANK הוא 174.65M, עם היצע כולל של 508083333.3333333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.15M.

Lorenzo Protocol (BANK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Lorenzo Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0022994-3.40%
30 ימים$ +0.00646+10.97%
60 ימים$ +0.01761+36.91%
90 ימים$ -0.00339-4.94%
Lorenzo Protocol שינוי מחיר היום

היום,BANK רשם שינוי של $ -0.0022994 (-3.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Lorenzo Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00646 (+10.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Lorenzo Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BANK ראה שינוי של $ +0.01761 (+36.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Lorenzo Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00339 (-4.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lorenzo Protocol (BANK)?

בדוק את Lorenzo Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Lorenzo Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lorenzo Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBANK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Lorenzo Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLorenzo Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Lorenzo Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lorenzo Protocol (BANK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lorenzo Protocol (BANK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lorenzo Protocol.

בדוק את Lorenzo Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Lorenzo Protocol (BANK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lorenzo Protocol (BANK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BANK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Lorenzo Protocol (BANK)

מחפש איך לקנותLorenzo Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lorenzo Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BANK למטבעות מקומיים

1 Lorenzo Protocol(BANK) ל VND
1,718.63265
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל AUD
A$0.1005774
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל GBP
0.0483294
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל EUR
0.0555135
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל USD
$0.06531
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל MYR
RM0.274302
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל TRY
2.67771
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל JPY
¥9.60057
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל ARS
ARS$86.27451
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל RUB
5.2633329
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל INR
5.7185436
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל IDR
Rp1,053.3869493
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל KRW
90.5823576
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל PHP
3.7043832
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל EGP
￡E.3.1662288
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל BRL
R$0.3552864
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל CAD
C$0.0901278
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל BDT
7.8724674
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל NGN
99.7094301
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל COP
$261.24
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל ZAR
R.1.1442312
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל UAH
2.6750976
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל VES
Bs9.1434
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל CLP
$62.63229
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל PKR
Rs18.3658251
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל KZT
34.7945556
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל THB
฿2.1186564
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל TWD
NT$1.9893426
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל AED
د.إ0.2396877
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל CHF
Fr0.052248
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל HKD
HK$0.5100711
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל AMD
֏24.7289784
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל MAD
.د.م0.5858307
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל MXN
$1.2173784
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל SAR
ريال0.2449125
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל PLN
0.2377284
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל RON
лв0.2814861
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל SEK
kr0.6217512
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל BGN
лв0.1090677
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל HUF
Ft22.1760105
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל CZK
1.3702038
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל KWD
د.ك0.01991955
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל ILS
0.2200947
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל AOA
Kz59.5346367
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל BHD
.د.ب0.02462187
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל BMD
$0.06531
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל DKK
kr0.4160247
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל HNL
L1.6934883
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל MUR
2.9807484
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל NAD
$1.1416188
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל NOK
kr0.659631
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל NZD
$0.111027
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל PAB
B/.0.06531
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל PGK
K0.2729958
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל QAR
ر.ق0.2357691
1 Lorenzo Protocol(BANK) ל RSD
дин.6.5407965

Lorenzo Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Lorenzo Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLorenzo Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Lorenzo Protocol

כמה שווה Lorenzo Protocol (BANK) היום?
החי BANKהמחיר ב USD הוא 0.06531 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BANK ל USD?
המחיר הנוכחי של BANK ל USD הוא $ 0.06531. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lorenzo Protocol?
שווי השוק של BANK הוא $ 11.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BANK?
ההיצע במחזור של BANK הוא 174.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BANK?
‏‏BANK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09177061454901096 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BANK?
BANK ‏‏רשם מחירATL של 0.018389388782512995 USD.
מהו נפח המסחר של BANK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BANK הוא $ 79.97K USD.
האם BANK יעלה השנה?
BANK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BANK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:30:41 (UTC+8)

Lorenzo Protocol (BANK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BANK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BANK
BANK
USD
USD

1 BANK = 0.06531 USD

מסחרBANK

USD1BANK
$0.06554
$0.06554$0.06554
-3.34%
USDCBANK
$0.06534
$0.06534$0.06534
-3.57%
USDTBANK
$0.06533
$0.06533$0.06533
-3.34%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד