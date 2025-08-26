AIOS Foundation (AIOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00133399 גבוה 24 שעות $ 0.00155558 שיא כל הזמנים $ 0.18327 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00105013 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.03% שינוי מחיר (1D) -10.69% שינוי מחיר (7D) -6.19%

AIOS Foundation (AIOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00134012. במהלך 24 השעות האחרונות, AIOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00133399 לבין שיא של $ 0.00155558, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18327, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00105013.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIOS השתנה ב -2.03% במהלך השעה האחרונה, -10.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIOS Foundation (AIOS) מידע שוק

שווי שוק $ 447.34K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 447.34K אספקת מחזור 333.79M אספקה כוללת 333,794,310.41

שווי השוק הנוכחי של AIOS Foundation הוא $ 447.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIOS הוא 333.79M, עם היצע כולל של 333794310.41. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 447.34K.