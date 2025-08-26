עוד על AIOS

AIOS Foundation סֵמֶל

AIOS Foundation מחיר (AIOS)

לא רשום

1 AIOS ל USDמחיר חי:

$0.00134012
$0.00134012
-10.60%1D
mexc
USD
AIOS Foundation (AIOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:16:40 (UTC+8)

AIOS Foundation (AIOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00133399
$ 0.00133399
24 שעות נמוך
$ 0.00155558
$ 0.00155558
גבוה 24 שעות

$ 0.00133399
$ 0.00133399

$ 0.00155558
$ 0.00155558

$ 0.18327
$ 0.18327

$ 0.00105013
$ 0.00105013

-2.03%

-10.69%

-6.19%

-6.19%

AIOS Foundation (AIOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00134012. במהלך 24 השעות האחרונות, AIOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00133399 לבין שיא של $ 0.00155558, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18327, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00105013.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIOS השתנה ב -2.03% במהלך השעה האחרונה, -10.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIOS Foundation (AIOS) מידע שוק

$ 447.34K
$ 447.34K

--
--

$ 447.34K
$ 447.34K

333.79M
333.79M

333,794,310.41
333,794,310.41

שווי השוק הנוכחי של AIOS Foundation הוא $ 447.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIOS הוא 333.79M, עם היצע כולל של 333794310.41. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 447.34K.

AIOS Foundation (AIOS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AIOS Foundationל USDהיה $ -0.000160545610377037.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIOS Foundation ל USDהיה . $ -0.0001565571.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIOS Foundation ל USDהיה $ -0.0005357750.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AIOS Foundationל USDהיה $ -0.001672685234218191.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000160545610377037-10.69%
30 ימים$ -0.0001565571-11.68%
60 ימים$ -0.0005357750-39.97%
90 ימים$ -0.001672685234218191-55.51%

מה זהAIOS Foundation (AIOS)

AIOS Foundation (AIOS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

AIOS Foundationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AIOS Foundation (AIOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIOS Foundation (AIOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIOS Foundation.

בדוק את AIOS Foundation תחזית המחיר עכשיו‏!

AIOS למטבעות מקומיים

AIOS Foundation (AIOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AIOS Foundation (AIOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AIOS Foundation (AIOS)

כמה שווה AIOS Foundation (AIOS) היום?
החי AIOSהמחיר ב USD הוא 0.00134012 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIOS ל USD?
המחיר הנוכחי של AIOS ל USD הוא $ 0.00134012. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AIOS Foundation?
שווי השוק של AIOS הוא $ 447.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIOS?
ההיצע במחזור של AIOS הוא 333.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIOS?
‏‏AIOS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.18327 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIOS?
AIOS ‏‏רשם מחירATL של 0.00105013 USD.
מהו נפח המסחר של AIOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIOS הוא -- USD.
האם AIOS יעלה השנה?
AIOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:16:40 (UTC+8)

AIOS Foundation (AIOS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

