AION 5100 (AION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.168604 גבוה 24 שעות $ 0.22393 שיא כל הזמנים $ 2.27 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01791478 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.54% שינוי מחיר (1D) -17.33% שינוי מחיר (7D) -0.80%

AION 5100 (AION) המחיר בזמן אמת של הוא $0.18512. במהלך 24 השעות האחרונות, AION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.168604 לבין שיא של $ 0.22393, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01791478.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AION השתנה ב -2.54% במהלך השעה האחרונה, -17.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AION 5100 (AION) מידע שוק

שווי שוק $ 3.89M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.89M אספקת מחזור 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AION 5100 הוא $ 3.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AION הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.89M.